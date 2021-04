SM LIVE – Pioli: “Io in discussione? Le valutazioni si fanno alla fine. Domani voglio i 3 punti”

Salve a tutti gentili lettori e lettrici di SpazioMilan. Oggi seguiremo insieme la conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia di Milan-Benevento.

Sui dibattiti sul Milan: “Abbiamo fatto una grande prima parte di campionato, adesso un po’ meno. Fare dibattiti è normale. Bisogna essere più determinati e attenti in alcune imperfezioni”.

Sulla reazione della squadra: “Questa squadra ha sempre avuto atteggiamenti giusti, la voglia di crescere. Attraverso queste difficoltà il gruppo deve dimostrare la propria forza. Ho visto una squadra concentrata e determinata. Adesso bisogna dimostrare”.

Sul supporto del club: “Non è mai mancato. Sanno cosa è il calcio e il loro supporto ci aiuta. Così si porta avanti un grande club. Ibra? Sappiamo tutti che la sua presenza è importantissima. È pronto e sicuramente ci aiuterà”.

Se si sente in discussione: “Ho sempre sentito la fiducia del club. Il mio obiettivo è quello di portare il Milan più in alto possibile. I conti si fanno alla fine e le valutazioni sul mio futuro. Vado avanti per la mia strada”.

Su cosa ha detto alla squadra questa settimana: “La parola chiave è “energia”. Bisogna averla dentro, sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male ma dobbiamo rialzarci migliorando le nostre partite”.

Su Donnarumma: “Vedo un gruppo attento e che ha voglia di fare. Sicuramente si può fare meglio ma non ho visto poco entusiasmo. Ci avviciniamo all’esito finale del campionato, le voci sono sempre rimaste fuori. Tutti i giocatori sentono di poter giocare in Champions League”.

Sul lavoro: “Lavoriamo su situazione in cui siamo imprecisi. Difficolta con le difese a 3? Non credo, dobbiamo stare più attenti in certe situazioni e mi aspetto dei miglioramenti”.

Su un possibile nuovo modulo: “Col 4-4-2 abbiamo giocato con il Sassuolo, ma non siamo stati concreti. Siamo concentrati solo sulla partita di domani, vogliamo vincere”.

Se c’è un problema psicologico: “Dobbiamo essere convinti in ciò che facciamo e credere in noi stessi. Dobbiamo avere le idee chiare per 90′. Domani dobbiamo dare il massimo e a fine partita riguarderemo la classifica”.

Sulla coppia Ibra-Mandzukic: “In attacco abbiamo tante soluzioni. Dipende dalla gara che dobbiamo affrontare per poi scegliere la strategia migliore per vincere”.

Se la squadra pensa già alla Juventus: “Nessuno di noi sta pensando alla partita contro la Juve. Prima è importante essere concentrati sulla partita di domani, vogliamo tornare a vincere dando tutto in campo. I diffidati? Domani metterò la squadra migliore che sia in grado di vincere la partita”.

Su Hauge: “Può essere utile, dipende dal tipo di partita che vogliamo affrontare”.

Sulle critiche ricevute: “I giudizi si danno a fine campionato. Se dovessimo arrivare tra la prime quattro ci saranno commenti positivi, sennò sarà il contrario. Noi e la Roma abbiamo giocato più partite di tutti e bisogna considerare anche i tanti infortuni. Le voci non mi toccano, penso solo alla mia squadra e che possa dare sempre il massimo”.

Sulla partita con il Benevento: “Vogliamo controllare la partita ed essere padroni della situazione”.

Su come ricaricare la squadra: “È semplice, bisogna dare il massimo per vincere la partita di domani”.

Termina qui la conferenza di Stefano Pioli.