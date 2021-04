Summit a Casa Milan tra la dirigenza e l’entourage di Kokcu

Durante questo pomeriggio si è tenuto un summit a Casa Milan tra la società rossonera e l’entourage di Orkun Kokcu.

Il centrocampista turco, attualmente in forza al Feyenoord, piace a molti club italiani tra cui il Milan che oggi ha voluto incontrare il padre ed un intermediario per valutare il ragazzo classe 2000 come ipotesi per la sessione di mercato estiva. Non si è parlato di offerte ufficiali, ma si è solamente abbozzato un eventuale percorso futuro.

Kokcu potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i rossoneri. Il Feyenoord, infatti, ha qualche problema finanziario e potrebbe essere costretto a cedere qualche stella. Tra queste potrebbe esserci anche il giovane trequartista che risulta uno dei centrocampisti più importanti dell’Eredivisie.

A confermare la qualità del giocatore ci sono i vari interessamenti di Inter, Lione, Roma e in passato anche Arsenal.