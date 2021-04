Superlega, lettera dei 12 club partecipanti a FIFA e UEFA: “Abbiamo già intrapreso azioni legali”

I 12 club che prenderanno parte alla Superlega, tra cui Milan, Inter e Juventus, hanno informato FIFA e UEFA che stanno già intraprendendo azioni legali per tutelarsi. L’obiettivo è impedire alle due organizzazioni calcistiche di contrastare il lancio della nuova competizione.

A riferirlo è l’agenzia Associated Press. La lettera è stata inviata ai due presidenti Gianni Infantino e Aleksandr Ceferin: “Siamo preoccupati che la FIFA e la UEFA possano rispondere a questa lettera di invito cercando di prendere misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni“.

“Questo ci costringe a prendere provvedimenti per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario, ma sarebbe notevolmente illegale. Per questo motivo, SLCo (Super League Company) ha presentato istanza presso i tribunali competenti per garantire l’istituzione e il regolare svolgimento della competizione in conformità con le leggi applicabili”. proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario, ma sarebbe notevolmente illegale. Per questo motivo, SLCo (Super League Company) ha presentato istanza presso i tribunali competenti per garantire l’istituzione e il regolare svolgimento della competizione in conformità con le leggi applicabili“.