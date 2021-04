Svanberg, è derby con con l’Inter per il gioiello del Bologna

Come riporta il giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, è in vista un derby di mercato tra Milan e Inter. L’ oggetto del desiderio è Mattias Svanberg, gioiello del Bologna. Ecco quanto riferito dal giornalista:

Le sue prestazione sono da tempo sotto la lente di ingrandimento del capo dell’ area scouting Moncada. Il club rossonero si era già informato con il Bologna a gennaio nell’ambito delle discussioni per Tomiyasu e non ha di certo mollato la presa. Piace molto perché rappresenta l’identikit perfetto del centrocampista ideale per i nuovi principi rossoneri: ancora giovane, ampi margini di miglioramento, con un ingaggio basso e già abituato a giocare nel 4-2-3-1. Svanberg è un centrocampista centrale dal grande fisico in grado di disimpegnarsi in ogni zona della mediana. Ambidestro, sa fare filtro davanti alla difesa ed è migliorato molto nelle proiezioni offensive oltre che nella costruzione del gioco grazie a una buona tecnica di base. Un profilo sul quale il Diavolo sta lavorando attentamente da mesi e che, nelle intenzioni, potrebbe andare a completare la batteria dei mediani nella prossima stagione.

Anche l’ Inter è sulle tracce del calciatore. Il prezzo fissato dal Bologna si aggira intorno ai 20 milioni.