Corsa Champions fondamentale anche per il futuro di Tomori: la situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quella legata al futuro di Fikayo Tomori è una delle questioni che il Milan dovrà risolvere nelle prossime settimane.

Dopo un avvio eccezionale in rossonero, il centrale difensivo di proprietà del Chelsea ha avuto una flessione di rendimento che sta facendo riflettere la società. Quest’ultima sarebbe per il momento comunque più disposta ad esercitare l’opzione di riscatto fissata a 28 milioni di euro, ma il risultato finale di questo campionato sarà decisivo in tal senso: una non qualificazione alla prossima Champions League renderebbe molto più complicato l’esborso di una simile cifra.