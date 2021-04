In vista della prossima stagione, il Milan inizia a pianificare il calciomercato. La dirigenza, secondo quanto riferito da TuttoSport, starebbe valutando la possibilità di prendere a parametro zero Elseid Hysaj, terzino in scadenza di contratto con il Napoli.

Il giocatore albanese, ha deciso di non rinnovare con il club partenopeo, e può essere schierato sia a destra che a sinistra.