Continua l’indagine Uefa su Ibrahimović: tutti gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimović, negli ultimi mesi, è stato protagonista più fuori dal campo che dentro: Sanremo, la storia del leone, il pranzo in zona rossa e, per ultima, la vicenda legata al sito di scommesse sportive Bethard.com.

Risale a ieri, infatti, la notizia che l’Uefa ha nominato un ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’indagine su una potenziale violazione del Regolamento da parte di Zlatan Ibrahimović per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse.

Gli aggiornamenti odierni, invece, arrivano direttamente dalla Gazzetta dello Sport e parlano di una possibile sanzione da pagare, difficile invece l’ipotesi squalifica.

L’articolo violato dallo svedese sarebbe il numero 12, che vieta agli atleti di partecipare direttamente o indirettamente ad attività di scommesse: non il momento migliore per il Milan, e nemmeno per Zlatan Ibrahimović, fresco di rinnovo.