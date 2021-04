Ciro Venerato, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’incontro che si è svolto nella giornata di ieri a Casa Milan con Vincenzo Pisacane, agente di Inisgne:

“Questo incontro era in programma da tempo. L’entourage di Insigne cura anche gli interessi di D’Ambrosio che piace molto a Pioli. Dal Milan mi hanno detto che stimano tanto Insigne ma non interessa per motivi economici e tattici”.