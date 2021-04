Verso Milan-Benevento, cambio tattico in vista? Pioli vara il 4-2-2

Dopo le due sconfitte consecutive il Milan deve tornare subito a vincere. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli non farà nessuna rivoluzione, ma qualche piccolo accorgimento tattico ci sarà, come per esempio il passaggio dal collaudato 4-2-3-1 al 4-2-2-2.

L’obiettivo è quello di non lasciare troppo solo Zlatan Ibrahimovic, che sarà affiancato da Ante Rebic allo svedese. Alle loro spalle, oltre al trequartista Calhanoglu, ci sarà anche l’altro esterno che stringerà verso il centro.