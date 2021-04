Violazione regolamento sulle scommesse: UEFA apre inchiesta su Ibra

Come riporta Calcio e Finanza, per la violazione del regolamento sulle scommesse, l’ UEFA apre un’ inchiesta su Zlatan Ibrahimovic. Ecco il comunicato:

“In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte di Zlatan Ibrahimović per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”