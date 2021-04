Vlahovic: “La dedica di Ibra qualcosa di unico. Voci di mercato? In estate si vedrà”

Il gioiellino della Fiorentina seguito dal Milan, Dusan Vlahovic, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Repubblica della dedica di Ibrahimovic sulla maglia regalata al serbo dopo Fiorentina-Milan e delle voci di mercato:

Sulla dedica di Ibra: “Sono rimasto impressionato dalla dedica. C’era scritto ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato qualcosa di unico”.

Sui riflettori puntati addosso: “Portano grandi responsabilità. Alla mia età fai un gol e sei un fenomeno, se sbagli due partite sei un flop. So come funziona. Mi concentro, testa sulle spalle e piedi per terra. Non so se e dove arriverò, ma un giorno, voltandomi indietro, vorrei non avere rimpianti”.

Sulle voci di mercato: “Non parlo del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra, è ambizioso. In estate vedremo, sono aperto a ogni discorso con il club”.