Venerato: “Juventus e Milan forti su Vlahovic, vale 40 milioni. I rossoneri potrebbero offrire Leao in scambio”

Questa sera, su Rai 2 alla “Domenica Sportiva“, l’esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rimarcato l’interesse di alcuni dei top club italiani per il giovane centravanti serbo Dusan Vlahovic, classe 2000 di propriet√† della Fiorentina che sta incantando il campionato.

In sostanza, Venerato ha riferito che Juventus e Milan in primis stanno pressando la Viola per ottenere le prestazioni del talentuoso centravanti, che i fiorentini valutano ben 40 milioni di euro, risultati alla mano. Il Milan, che va matto per il ragazzo, secondo il collega, starebbe pensando anche all’inserimento del portoghese Rafael Leao per una trattativa in scambio che possa agevolare l’acquisto. Seguiranno aggiornamenti.