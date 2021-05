Ancelotti: “Juventus-Milan? Che vinca il migliore e spero che sia il Milan”

Domenica Juventus-Milan tornerà ad essere uno scontro diretto: a meno quattro dal termine le due squadre si sfidano per un posto in Champions League. Carlo Ancelotti, storico allenatore del Milan che ha allenato anche la Juventus (1999-2001), aspetta così il big match di domenica.

NESSUN GIUDIZIO SU PIRLO

Ecco le parole dell’allenatore dell’Everton ai microfoni di Sky Sport: “Chi merita di più tra Juve e Milan? Chi arriva davanti in classifica. È una bella lotta come lo è qua in Premier. Che vinca il migliore e io spero che il migliore sia il Milan”.

E su Andrea Pirlo: “Non potrei mai giudicarlo, posso solo volergli tanto bene“.