Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Milan potrebbe decidere di esonerare Stefano Pioli in caso di mancato ingresso in Champions League. Al suo posto potrebbe esserci un doppio ritorno, ovvero quello di Shevchenko affiancato da Tassotti. L’ipotesi al momento resta tale e il focus principale dei rossoneri resta sull’importantissima sfida di Torino.