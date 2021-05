Assalto a De Paul con Hauge come contropartita

La stagione sta per volgere al termine e Maldini e Massara sono già a lavoro per migliorare l’attuale rosa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport ai rossoneri piace molto il nome di Rodrigo De Paul. Per lui l’Udinese chiede 40 milioni di euro, una cifra troppo alta per la dirigenza del Milan.

Possibile l’inserimento di alcune contropartite, il nome in vantaggio è quello di Jens Petter Hauge. Ma ci sono anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini.

Il Milan quindi potrebbe puntare su Rodrigo De Paul anche al posto di Calhanoglu, viste le difficoltà sul rinnovo.