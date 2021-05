La sfida contro l’Atalanta, in programma domani sera ore 20:45 a Bergamo, è il passaggio necessario a coronare una stagione meravigliosa come quella rossonera.

Pioli sta lavorando per schierare la miglior formazione possibile, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il dubbio è in attacco. Ballottaggio in corso tra Leao o Rebic, per il resto dovrebbero essere confermate tutti.