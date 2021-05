Atalanta-Milan, il treno per la Champions passa da Bergamo. Rebić in dubbio, pronto Leao al suo posto

Vincere vorrebbe dire rendere onore a quanto di bello costruito in questa e nella passata stagione. Vincere vorrebbe dire piazzarsi tra le grandi d’Europa. Vincere vorrebbe dire vivere quel sogno, diventato obiettivo, chiamato Champions League.

Il giorno è arrivato, Atalanta-Milan metterà la parola fine al campionato degli orobici – già certi della qualificazione – e dei rossoneri, che si giocano tutto negli ultimi esaltanti 90′ di quest’annata.

Con uno sguardo rivolto ai campi di Napoli e Bologna, mister Pioli, che non potrà contare sull’infortunato Zlatan Ibrahimovic nella partita più cruciale degli ultimi mesi, schiererà Brahim Diaz con Leao prima punta nel caso in cui Rebić non dovesse recuperare dal fastidio al polpaccio.

Come riporta Sky Sport, davanti a Donnarumma la difesa sarà formata centralmente dal duo Kjaer–Tomori, con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In mezzo al campo, invece, sarà Bennancer ad affiancare Kessié.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.