Brahim Diaz è il vero talismano. Con lui in campo il Milan ha la più alta media punti

Che Brahim Diaz si sia preso la scena in questo momento è fuori discussione. Che il Milan lo vorrebbe ancora in rossonero per la prossima stagione anche questa è una realtà. Ma che sia il calciatore con il miglior rapporto tra partite giocate con il Milan e punti guadagnati, è una sorpresa. Sono i dati riportati dal sito della Gazzetta (dati Opta) secondo i quali Brahim Diaz ha ad oggi una media punti pari a 2,7 a partita con le sue 13 partite giocate con 11 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Subito dopo c’è Saelemaekers con 2,3 punti a partita conquistati con lui in campo. Sul gradino più basso del podio, Sandro Tonali. Zlatan Ibrahimovic? Solo l’ ottava media punti.