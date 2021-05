Brahim Diaz e un futuro tutto da scrivere: conferma non scontata

Brahim Diaz è stato il grande mattatore del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Il centrocampista in prestito dal Real Madrid ha aperto le marcature rossonere con una rete degna della sua classe, ma che non è detto serva a farlo rimanere a Milano.

Come riporta Il Corriere della Sera infatti il futuro di Diaz è ancora tutto da scrivere. Il calciatore è stato utilizzato complessivamente poco da Pioli e le due società non si sono ancora sedute intorno ad un tavolo per discutere del suo cartellino. A breve sono ovviamente attese novità siccome la stagione è agli sgoccioli.