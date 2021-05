Caldara, Conti e Laxalt pronti a tornare alla base: l’atalantino potrebbe avere una chance

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, al termine della stagione corrente faranno ritorno a Milano i tre calciatori in prestito dal Milan che non verranno riscattati dai rispettivi club.

I giocatori in questione sono Caldara, Conti e Laxalt: la dirigenza rossonera sperava di ottenere da loro un tesoretto da reinvestire sul mercato, ma così non sarà. Il difensore dell’Atalanta potrebbe essere l’unico ad avere una chance per rimanere a Milano e giocarsi le sue possibilità, mentre per gli altri due si cercheranno al più presto eventuali soluzioni.