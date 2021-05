Tentazione Al-Duhail per Calhanoglu: il Milan non rilancia e pensa a De Paul per il futuro

Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata un’offerta monstre per Hakan Calhanoglu, non dall’Europa, ma dall’Al-Duhail, che avrebbe messo sul piatto 32 milioni di euro totali per il turco, spalmati tra ingaggio e bonus alla firma.

Dall’entourage del calciatore, per il momento, non filtrano commenti, anche e soprattutto a causa dell’importantissimo impegno del Milan nella giornata di domenica, decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Intanto però, la dirigenza rossonera non sarebbe disposta a rilanciare alcuna offerta per il centrocampista, che resta ferma a 4 milioni di euro annui.

Se il turco dovesse decidere di lasciare Milano, Paolo Maldini non vorrebbe farsi trovare impreparato: il primo obiettivo per il mercato sarebbe infatti Rodrigo De Paul, valutato dall’Udinese 40 milioni circa. L’altro profilo sul taccuino rossonero sarebbe Anime Adil, talentino del Tolosa.