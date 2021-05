AC Milan comunica di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Verónica Boquete. La centrocampista spagnola vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione.Boquete, che si è aggregata alla squadra nello scorso mese di novembre, con il Milan ha collezionato 13 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, segnando due gol decisivi nella gara di ritorno della semifinale di Coppa.