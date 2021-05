Di Marzio: “Il Milan ha avviato i contatti con Ilicic da tempo”

Confermate le voci che trapelavano sulle prime pagine dei giornali da diversi mesi: Ilicic è un obiettivo concreto del Milan. Dagli studi di Sky Sport il noto esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla situazione dello sloveno, il suo rapporto con Gasperini è ai minimi storici e la sua partenza è ormai imminente.

LE PAROLE

“Sì, Ilicic può andare via. Per Ilicic al Milan ci sono contatti proficui da tempo. Tutto dipende dalle richieste che farà l’Atalanta. Lui è arrivato a un punto in cui vorrebbe giocare con un top club”.