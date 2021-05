Ancora incerto il futuro di Donnarumma: piace Henderson del Manchester United

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere e, probabilmente, tutto si deciderà a partire da lunedì prossima a campionato finito.

Secondo voci che arrivano dall’Inghilterra, in particolare da Sky Sport UK, la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a sondare diversi terreni per non trovarsi impreparata ad un eventuale addio del portiere della Nazionale. Uno dei profili maggiormente seguiti sarebbe Dean Henderson, portiere del Manchester United che Solskjaer pare essersi convinto a lasciar partire.

Ovviamente tutto passa dal futuro di Donnarumma e dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.