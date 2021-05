Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona: i blaugrana ci pensano

Arrivano interessanti indiscrezioni dalla Spagna, in particolare da AS, legate al futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere della Nazionale, infatti, non ha ancora raggiunto l’accordo con la dirigenza del Milan per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno e, secondo il quotidiano spagnolo, Mino Raiola avrebbe offerto il proprio assistito al Barcellona. I blaugrana potrebbero aprire a questa soluzione qualora Donnarumma decidesse definitivamente di lasciare Milano, ma prima bisognerebbe trovare una sistemazione a Ter Stegen, attualmente il titolare indiscusso del Barça.