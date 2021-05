Cresce la voglia di Milan per Donnarumma: possibile accordo ponte con un biennale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quella relativa al rinnovo di Gianluigi Donnarumma è una delle questioni più spinose da risolvere in casa Milan. La trattativa per il prolungamento prosegue ormai da tempo e, almeno per il momento, non è stato ancora trovato alcun accordo ufficiale.

La rosea aggiunge però, che la distanza tra domanda e offerta è ormai non troppo grande e si aggira intorno ai due milioni di euro. Inoltre, in queste ultime settimane sarebbe cresciuta la voglia del portiere della Nazionale di continuare la propria esperienza al Milan, fattore di enorme importanza all’interno di una trattativa delicata come questa. La soluzione potrebbe essere, dunque, quella di un accordo sotto forma di un rinnovo biennale, così da poter ridiscutere il futuro più avanti e con maggiore calma da parte di entrambi.