Duello tra Milan e Juve per il giovane Beyer

Secondo quanto riferisce calciomercato.com i due club sono interessati al gioiellino danese classe 2005 Mads Beyer.

Il giocatore in forza al Brondby interpreta il ruolo di mezz’ala, ma può giocare anche come attaccante esterne. Ricorda De Bruyne per caratteristiche tecniche.

Nei giorni scorsi è sbarcato in Italia, per fare visita nei centri di Juventus, Milan e Inter. Le prime due sono quelle più interessate al quindicenne. La forte concorrenza inglese non spaventa i due club che faranno di tutto per accaparrarsi il giocatore.