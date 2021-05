Anche in casa Juventus la situazione rinnovi continua a tenere banco, soprattutto per quanto concerne la situazione Dybala. L’argentino non ha ancora trovato un accordo economico con i bianconeri e potrebbe anche partire in estate. Il Milan, secondo quanto riporta La Repubblica, osserva la situazione e potrebbe anche farsi avanti se Calhanoglu dovesse partire.