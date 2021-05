Fascia da capitano, Kessié in pole se parte Romagnoli

Quella contro il Benevento potrebbe essere stata l’ultima partita con la fascia da capitano per Alessio Romagnoli, difensore in scadenza di contratto col Milan a giugno 2022.

Per il giocatore, attualmente, non ci sono segnali di rinnovo col club, che potrebbe farlo partire in estate o decidere di tenerlo in rosa come riserva. Ad ogni modo, se il numero 13 rossonero dovesse perdere la fascia, la squadra potrebbe decidere di affidarla a Franck Kessié, reduce dalla migliore annata della sua carriera.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano sembra in pole, tuttavia nella lista dei candidati figurerebbero anche Ibra, Kjær e Calabria.