FIFA – Per il NYT Infantino sapeva del progetto Super League? Lui risponde alle accuse

Durante 71° congresso della FIFA, il Presidente Gianni Infantino ha risposto alle accuse rivolte ieri dal New York Times secondo il quale il Presidente FIFA era a conoscenza della Super League: “Dovremmo guardare ai fatti, non alle voci o ai pettegolezzi di corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con tanti club e la Super League è stata argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. È responsabilità della Fifa discutere di calcio con le parti interessate. Il fatto di ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la Fifa fosse dietro il progetto, collusa o complottasse“.

E poi aggiunge: “Abbiamo davanti a noi un foglio bianco, siamo aperti a prendere in considerazione tutti i punti di vista e le opinioni su come possiamo migliorare il calendario internazionale”.