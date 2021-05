Da qualche giorno circola il nome di Seko Fofana come possibile obiettivo a centrocampo del Milan. L’ex giocatore dell’ Udinese, attualmente in forza al Lens, potrebbe seriamente fare ritorno nel nel campionato italiano. A riportare la notizia è RMC Sport. Per il classe ’95 ivoriano ci sarebbero il Milan e l’Atalanta.