Tutto pronto per la finale tanto attesa dalle giocatrici di Maurizio Ganz, che stasera affronteranno la Roma al Mapei Stadium per aggiudicarsi l’agognata coppa. Questi, le ventidue che scenderanno in campo alle 20:30:

Milan: Korenciova, Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi, Jane, Boquete, Hasegawa, Tucceri Cimini, Dowie, Giacinti. All. Maurizio Ganz.

Roma: Cesar, Soffia, Linari, Bartoli, Bernauer, Giuliano, Thomas, Andressa, Serturini, Lazaro. All. Elisabetta Bavagnoli.