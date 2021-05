Alla vigilia della finale di Coppa Italia, Giampiero Gasperini ha parlato anche della situazione legata alla Champions League e della partita di domenica contro il Milan:

“Noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto”.