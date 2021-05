La priorità di Donnarumma è rimanere al Milan: idea contratto ponte

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa Milan continua a tenere banco il discorso relativo al rinnovo di Gigio Donnarumma.

L’offerta del club di via Aldo Rossi ormai è nota: 8 milioni di euro a stagione; secondo la Rosea, Donnarumma avrebbe dato priorità al Milan, tant’è che, da Milanello, non filtra alcuna voglia di lasciare i colori rossoneri.

La firma non è ancora arrivata, anche per via della scelta del Milan di bloccare tutti i rinnovi per concentrarsi sul finale di stagione: l’ultima idea sarebbe quella di un contratto-ponte di due anni, che la società accetterebbe.