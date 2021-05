Elliott rinuncia alla Superlega per evitare un altro scontro con la UEFA

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma, oltre che sul big match in programma questa sera fra Juventus e Milan, sulla situazione legata alla Superlega.

La Rosea, infatti, afferma come Elliott abbia rinunciato a malincuore al progetto per evitare un nuovo scontro frontale con la UEFA.

In questo momento storico, infatti, i rossoneri sono chiamati a centrare la qualificazione in Champions League per evitare di ripartire nuovamente da zero: il ritorno in Europa è fondamentale per progetto e per introiti.