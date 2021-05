Bennacer e Tonali, la staffetta funziona: Pioli ha due play maker

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul centrocampo dei rossoneri, con Bennacer e Tonali che stanno aumentando sempre di più il livello delle rispettive prestazioni.

La Rosea, infatti, spiega come l’algerino stia poco a poco ritrovando il ritmo partita, mentre il giovane ex Brescia sia in continua fase ascendente.

Per il match contro la Juventus, crocevia fondamentale della stagione, Pioli potrà quindi contare su due play maker di alto livello, scegliendo il migliore per la gara contro i bianconeri.