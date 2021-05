Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan. In Inghilterra sono sicuri: l’intesa sarebbe davvero ad un passo. A riferirlo è l’emittente inglese Sky Sports. Il contratto dell’attaccante francese, fresco vincitore della Champions con il Chelsea, scadrà il prossimo 30 giugno. Per la dirigenza rossonera rappresenterebbe, quindi, un’ottima opportunità per rinforzare il proprio parco attaccanti con un colpo a parametro zero.