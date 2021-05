Pronto un biennale da 4 milioni di euro per Giroud, ma potrebbe non essere l’unico rinforzo in attacco

Come rivelato da Tuttosport, dopo essersi assicurato Mike Maignan durante le scorse ore, il Milan continua incessantemente a lavorare sul fronte mercato per cercare di rinforzare la rosa di Stefano Pioli, soprattutto per andare a coprire quei ruoli maggiormente scoperti.

Uno di questi è senza dubbio il reparto d’attacco, con il tecnico rossonero che gradirebbe avere una vera alternativa di peso a Zlatan Ibrahimovic. In tal senso, la dirigenza del Milan avrebbe intensificato negli ultimi giorni i contatti con l’entourage di Olivier Giroud (il cui contratto col Chelsea scadrà il prossimo giugno), mettendo sul piatto un ricco biennale da 4 milioni di euro annui, che il francese potrebbe presto accettare. Ogni fumata bianca, ovviamente, si avrà eventualmente solo dopo la finale di Champions League proprio tra Manchester City e Chelsea

Inoltre, riporta il quotidiano, Giroud potrebbe non essere l’unico colpo in attacco per il Milan: il club rossonero, infatti, sembrerebbe intenzionato a puntare su un giovane talento per completare il reparto offensivo dell’organico di Pioli.