I tifosi caricano la squadra: Curva Sud domenica a Milanello

Attraverso la propria pagina Instagram, la Curva Sud del Milan ha dato appuntamento ai tifosi a Milanello domenica mattina.

L’obiettivo è quello di caricare la squadra prima della partenza per Bergamo, proprio come è avvenuto alla vigilia del match contro la Juventus.

Ecco il comunicato:

“Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita da Milanello. AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD! Ricordiamo a tutti i presenti di indossare la mascherina”.

Simone Nasso