La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, infatti, ha subito un infortunio al ginocchio durante la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Ibra è uscito preoccupato dal terreno di gioco per poi parlare con lo staff medico a bordocampo. Oggi verranno fatti degli esami strumentali al ginocchio e se ne saprà qualcosa in più. Difficile comunque vederlo in campo mercoledì contro il Torino.