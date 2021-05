Oltre al presente, il Milan continua a pianificare anche il futuro. Come annunciato dall’agenzia di procure di Luca Ariatti con un post su Instagram, il giovane Emil Roback ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.

Buone notizie per il classe 2003, che punta in futuro ad entrare a far parte della prima squadra. “Rinnovo di contratto per l’attaccante del Milan, Emil Roback. Per un futuro sempre piu legato ai colori rossoneri . Let’s go Emil” le parole dell’agente.