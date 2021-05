Il Milan registra la 14° vittoria esterna in campionato: può superare il record dell’Inter

Una statistica che fa sorridere Stefano Pioli e il Milan. Nonostante rispetto a qualche decennio fa ora la possibilità di ottenere un risultato in trasferta sia meno complesso, la squadra di Pioli dopo la vittoria per 0-3 in casa della Juventus, ha vinto 14 partite in trasferta in questa Serie A: nella storia del campionato italiano, è dietro solo all’Inter (15 nel 2006/2007).

La statistica è stata riportata direttamente sul sito ufficiale dei rossoneri. Qualora la squadra di Stefano Pioli vincesse entrambe le trasferte rimaste, supererebbe il record stabilito dall’Inter nella stagione 2006/2007.