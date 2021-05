Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto ed ha un’offerta da 8 milioni di euro l’anno proveniente dall’Al Duhail. Il turco non ha ancora preso una decisione e potrebbe lasciare Milano in estate.

Proprio per questo il Milan non si vuol far trovare impreparato e dopo aver messo gli occhi su Josip Ilicic, secondo il Corriere dello Sport, starebbe valutando anche il profilo di Filip Djuricic del Sassuolo.