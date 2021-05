Khvicha Kvaratskhelia è uno dei nomi accostati al Milan nelle settimane passate. 20enne in forza al Rubin Kazan, lascerà la Russia quest’estate per tentare di fare il salto di qualità in un top club europeo.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, almeno per il momento il giovane talento non è una priorità per i rossoneri. Su di lui è forte il Siviglia, che potrebbe tentare l’affondo tra non molto.