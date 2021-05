Il Milan va in Champions: cambiano gli scenari di mercato

Dopo una grande stagione disputata dal Milan, i rossoneri riescono a qualificarsi in Champions League dopo la vittoria contro l’Atalanta. Le casse del club di via Aldo Rossi sorridono e gli scenari di mercato anche.

Per cominciare, i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e quello di Hakan Calhanoglu, che erano strettamente legati alla qualificazione alla massima competizione, potrebbero avere dei risvolti positivi. La mancata qualificazione, invece, avrebbe potuto comportare la perdita di due pedine fondamentali della squadra senza ricavarne qualcosa e con i rossoneri che sarebbero dovuti andare alla ricerca dei sostituti.

Oltre a loro due, ad essere legato alla qualificazione in Champions, c’è anche il riscatto di Fikayo Tomori che i rossoneri potrebbero esercitare spendendo una cifra pari a 28 milioni di euro, cifra che adesso la dirigenza rossonera cercherà di abbassare per portare il difensore inglese definitivamente in rossonero.

I rossoneri andranno inoltre alla ricerca della punta che potrà interpretare il ruolo di vice Ibra nella prossima stagione: grazie alla qualificazione si potrà investire una cifra più elevata e il primo nome della lista è sempre quello di Dusan Vlahovic, visto come il prospetto perfetto dal club per età e qualità e per crescere grazie all’aiuto di Ibrahimovic.