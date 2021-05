Theo Hernandez si è confermato, in questa stagione, uno dei terzini più forti in circolazione e quindi un giocatore fondamentale per lo scacchiere rossonero.

Secondo quanto scrive la Bild, il terzino sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-German. Il club francese avrebbe presentato un’offerta al Milan, ma il club rossonero per ora non è interessato a cedere il giocatore.