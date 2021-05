Ancora un infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Lo Svedese è uscito al 66′ minuto per un problema al ginocchio sinistro. Preoccupa perché ha fatto tutto da solo, con un movimento innaturale in mezzo al campo.

Non solo Ibra, anche Brahim Diaz ha avuto dei problemi fisici ed è stato costretto a lasciare il campo al 69′. Un vero peccato perché lo spagnolo era in serata di grazia. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.