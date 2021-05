Juventus-Milan, bianconeri favoriti a 1,78 nello scontro diretto per la Champions

Milano, 7 maggio 2021 – Torna la Serie A con la 35ª giornata che si disputerà a partire da sabato alle 15.00, con importanti scontri diretti per la qualificazione in Champions e per salvarsi dalla retrocessione. Si comincia sabato alle 15.00 con la partita tra Spezia e Napoli, i toscani devono cercare di ottenere almeno un punto per non farsi riprendere dalle squadre alle spalle mentre i partenopei sono in piena lotta per entrare nelle prime quattro posizioni. Secondo le quote di StarCasinò, sarà tutto facile per il Napoli (1,50), più difficili il pareggio (4,75) e la vittoria degli spezzini (6,00). Non ha molto da dire la sfida tra Udinese e Bologna, entrambe appaiate a 39 punti, leggermente favoriti i friulani (2,45), mentre una vittoria in trasferta dei felsinei paga 3,10 e un pareggio 3,25.

L’Inter, fresca vincitrice del campionato, accoglie a San Siro la Sampdoria: una vittoria dei doriani paga ben 7,00, il pareggio 4,75 mentre una vittoria della squadra di Conte è data a 1,47. In serata va in scena allo stadio Franchi la sfida tra Fiorentina e Lazio, i viola sono la squadra contro cui i biancocelesti hanno vinto più partite e segnato più gol nella propria storia in Serie A. Vittoria scontata per la Lazio (1,87), mentre sia il pareggio che la vittoria della Fiorentina sono dati a 4,00.

Domenica si ricomincia alle 12.30 con la sfida Genoa-Sassuolo, neroverdi favoriti (2,15) per la vittoria finale, la vittoria dei grifoni paga 3,40 e il pareggio 3,60. Grande match al Vigorito per la conquista della salvezza tra Benevento e Cagliari: favoriti i sardi (2,30), mentre la vittoria casalinga degli uomini di Mister Inzaghi paga 3,10, più difficile il pareggio (3,50). Al Bentegodi va in scena Verona-Torino, i granata sono impegnati nella lotta per non retrocedere ed hanno vinto tre delle ultime cinque partite. Una vittoria casalinga degli scaligeri paga 3,10, il pareggio 3,50 mentre il Toro è favorito per i tre punti (2,35). Sembra tutto scontato, invece, nella sfida Parma-Atalanta: una vittoria della Dea paga 1,20, il pareggio è dato a 7,00 mentre un’incredibile vittoria dei Ducali è addirittura a 15,00.

Alle 18.00 va in scena all’Olimpico Roma-Crotone: vittoria facile per la nuova squadra di Mourinho (1,38), più difficile il pareggio (5,50) mentre è quasi impossibile una vittoria esterna dei calabresi (7,00). Alle 20.45 sarà la volta del big match tra Juventus e Milan, i rossoneri hanno perso le ultime nove sfide in casa dei bianconeri ma la Juventus continua a dimostrare grandi lacune difensive, avendo incassato gol in tutte le ultime dieci partite di campionato. Sarà la Juventus a spuntarla con una vittoria che paga 1,78, mentre il pareggio viene dato a 3,75 e una vittoria in trasferta dei rossoneri è a 4,50.

