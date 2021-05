Stando a quanto riferisce il The Sun, il Liverpool non riscatterà il cartellino di Ozan Kabak al termine della stagione. Il centrale turco è stato a lungo corteggiato dal Milan, che ha poi virato su Fikayo Tomori.

Come spiegato dal media britannico, comunque, il futuro di Kabak non sarà allo Schalke 04. Il club tedesco è infatti retrocesso in Zweite Bundesliga, e farà di tutto per venderlo al miglior offerente.