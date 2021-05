Si lavora al rinnovo di Kessié: c’è ancora distanza, ma si cerca una soluzione

Archiviata la questione Donnarumma, con quest’ultimo che saluterà il Milan dopo la scadenza dei contratti, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera può pensare agli altri rinnovi, a partire da quello di Franck Kessié.

Il prolungamento del centrocampista ex Atalanta rappresenta una priorità in casa Milan e già da tempo sono stati avviati i dialoghi per trovare un accordo che, almeno per il momento, non c’è ancora. Infatti, tra domanda (6 milioni) e offerta (3,5 milioni) ci sarebbe ancora distanza, ma entrambe la parti stanno lavorando per cercare una soluzione: la volontà del calciatore e del club è la stessa, quella di continuare ancora il rapporto.